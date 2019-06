Els independentistes presos diran dimecres l'última paraula al Suprem

Després de quatre mesos de sessions, el judici a la cúpula del procés arriba aquesta setmana a la seva fi amb dues sessions programades en les quals el Tribunal Suprem escoltarà els arguments exculpatoris de les defenses dels dotze acusats, que tornaran a prendre la paraula abans que es dicti el vist per a sentència.

Dimecres que ve, segons el calendari, la sala tornarà a escoltar l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, que previsiblement, com la resta dels seus companys al banc dels acusats, farà ús del seu dret a l'última paraula en un al·legat per la seva innocència que pronunciarà en castellà, llevat de canvis d'última hora, segons indiquen fonts jurídiques.

Serà la segona i última vegada que se'ls torni a escoltar en el judici, una vegada practicada tota la prova i escoltats els arguments finals de les defenses i les acusacions. Però aquest cop tindran un límit de temps: 15 minuts per acusat, que probablement molts d'ells esgotaran. Posteriorment, disposaran d'un quart d'hora en el qual intentaran condensar tot allò que volen deixar clar al tribunal abans que dicti sentència.

És l'última basa dels dotze encausats, que previsiblement insistiran en el fet que el que va passar a Catalunya respon a l'exercici legítim de protesta, en què mai van contemplar la violència com a mètode per assolir els seus objectius i en què la proclamació d'independència va ser simbòlica, sense oblidar que mai no van gastar un euro públic per a això.

Nou dels dotze encausats es troben en presó preventiva acusats de rebel·lió agreujada amb malversació per la Fiscalia, que demana entre 16 i 25 anys de presó, i de sedició i malversació per l'Advocacia, que rebaixa les seves penes a entre 8 i 12 anys.

Els altres tres acusats en llibertat s'enfronten a una condemna de 7 anys per malversació i desobediència. Però abans de la seva intervenció hi haurà el torn de les seves defenses, que exposaran els seus informes finals, en els quals intentaran contrarestar les tesis acusatòries esgrimides la setmana passada per la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox.



El temps d'intervenció

Els acusats disposen d'una hora per cadascú, segons van acordar prèviament amb el tribunal. Aquesta va ser una decisió per la qual van protestar algunes defenses, en assenyalar que els semblava injusta, atès que la Fiscalia havia utilitzat bona part de les seves quatre hores per argumentar la rebel·lió sense individualitzar amb prou feines els encausats. Tanmateix, no entenen com, després d'haver-los emplaçat durant jornades a l'informe final quan intentaven argumentar alguns aspectes en la fase testifical, ara el tribunal els limita així el temps.

Previsiblement, la majoria d'ells esgotaran el seu temps com van fer les acusacions, encara que és probable que el jutge Marchena no sigui tan estricte com ho va ser amb elles després de prometre'ls que seria «flexible».

Si la setmana passada el judici es va centrar en la ruptura de l'ordre constitucional a Catalunya a través de la violència, segons va exposar la Fiscalia, aquesta segurament pivotarà entre el qüestionament d'un procediment que algunes defenses consideren injust des del principi i la denúncia pel que estimen que és vulneració dels drets polítics i de manifestació. Altres advocats probablement baixaran més al fang per combatre jurídicament l'absència dels requisits perquè es doni el delicte de rebel·lió, o la falta de proves necessàries perquè es pugui condemnar per malversació els nou membres del Govern.