Una massacre en un poble de Mali deixa almenys un centenar de morts

Un centenar de persones han mort en un atac contra una localitat de Mali, Sobanou, on viu majoritàriament població dogon i que es troba situada al centre del país, segons ha confirmat el ministre de Defensa del país, Tiena Coulibaly, en declaracions a la cadena de televisió France24.

L'incident ha estat confirmat per un alcalde local citat per l'agència de notícies Reuters, que també ha xifrat en prop d'un centenar el nombre de morts. De moment no hi ha detalls sobre qui hi ha darrere de l'atac, que ha tingut lloc en un moment de tensions intercomunitàries al país, i especialment a la regió de Mopti.