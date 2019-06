Mor atropellat un nen de tres anys a Montblanc

Un nen de tres anys va morir atropellat aquest diumenge a Montblanc. L'accident va tenir lloc al voltant de les set de la tarda al pàrquing de Sant Miquel de la capital de la Conca de Barberà.

Segons han explicat a l'ACN fonts municipals, la mare del menor estava fent maniobres per engegar el vehicle, que s'havia avariat, quan ha atropellat l'infant. Tot i que els familiars l'han traslladat ràpidament al Centre d'Atenció Primària i s'ha activat un helicòpter del SEM, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.

El menor era veí d'Osca i estava visitant Montblanc amb la seva família.