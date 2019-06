A 182 km/h i sense carnet per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra van arrestar diumenge passat un home de 22 anys i nacionalitat francesa per circular a 182 quilòmetres per hora i sense permís de conduir per l'AP-7 a l'alçada de Garrigàs (Girona), on va ser detectat per un control de velocitat de patrulles de trànsit al tram limitat a 120.

En un comunicat, la policia catalana ha informat que van aturar el turisme i van arrestar el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial, a més d'imposar-li una denúncia administrativa que podria suposar una sanció de 500 euros i una proposta de retirada de sis punts del permís de conduir.

El detingut no tenia antecedents i va passar aquest dilluns a la disposició d'un jutjat de guàrdia de Figueres (Girona), que va decretar llibertat amb càrrecs per a l'home.