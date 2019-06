Ábalos insta el PP i Cs a abstenir-se per facilitar que Sánchez sigui investit

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va instar ahir el PP i Cs a actuar amb «dosis de generositat i patriotisme» i abstenir-se per facilitar la investidura de Pedro Sánchez, perquè «l'alternativa a una investidura viable» és una repetició de les eleccions, i «les urnes tenen memòria».

«Els espanyols no perdonaran els qui posin en dubte la viabilitat de la legislatura en un moment en què convé desactivar les tensions evidents a Europa i a l'Estat», va dir. Ábalos també va advertir Podemos, que vol un govern de coalició, que «seria un error seure a la taula amb exigències que invalidin el propòsit de les negociacions».

Els socialistes reclamen a la dreta que faci com el PSOE va fer el 2016 i s'abstinguin per facilitar que Sánchez sigui investit sense necessitat de recórrer a les formacions independentistes. Una possibilitat que defensen algunes veus del PP, com la de la candidata dels populars a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, però que ha topat amb una negativa rotunda de la direcció, que en paraules del secretari general del PP, Teodoro García Egea, «no només no facilitarà la investidura, sinó que la dificultarà».



«Dinamitar la convivència»

En aquest punt, el secretari d'Organització del PSOE va fer una crida als partits de la dreta perquè no caiguin en la «temptació» d'una «puntada al tauler». «Els populismes, els extremismes i els moviments rupturistes troben al caos i la manca de consens la seva raó de ser i oportunitat, i com més gran sigui la inestabilitat i la incapacitat dels partits compromesos amb la legalitat i la conveniència d'arribar a acords més possibilitats tenen de dinamitar el marc de convivència», va afirmar.

Per això ha assegurat que «els partits constitucionalistes tenim l'obligació de tirar endavant el país». «El PSOE actuarà amb generositat, no demanem acatament, sinó alçada de mires i bona disposició pel bé comú, pel bé d'Espanya i per la responsabilitat de fer política», va sentenciar. Segons Ábalos, és el moment d'entendre «què han dit els espanyols a les urnes» i acatar aquest mandat.



Rebutja la via UPN

Ábalos va advertir que la via que proposa UPN, és a dir, l'abstenció dels seus dos diputats al Congrés a canvi que el PSOE s'abstingui perquè UPN governi Navarra, no és viable. Principalment perquè podria comportar el vot en contra del PNB, i per tant restaria més que no pas sumaria. Per tant, segons Ábalos, la investidura «no ve de dos vots», sinó que cal buscar altres fórmules. El secretari d'Organització del PSOE també va tancar la porta a la petició del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que en declaracions a TVE va demanar un govern de coalició on Podem assumís algunes carteres socials. «No entenem cap govern coalitzat, i té més acceptació un govern del PSOE que altres experiències que no sumen majoria absoluta i per tant no resol el problema», va afirmar Ábalos.

El secretari d'organització de Cs, José Manuel Villegas, va insistir ahir que «en cap cas» el seu partit facilitarà la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol, però s'ha obert a arribar-hi acords en qüestions com l'educació o «el tema de Catalunya».