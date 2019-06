Junqueras lamenta que «de res ha servit tot el que s'ha pogut veure» al judici de l'1-O

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va lamentar ahir que «de res ha servit tot el que s'ha pogut veure» al judici que aquesta setmana acabarà al Tribunal Suprem contra el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i deplora que «s'ha imposat la set de venjança, la voluntat d'escarni per damunt de l'estricte sentit de la justícia».

Junqueras ho va afirmar en una carta escrita des de la presó per a TV3 en què diu estar «orgullós» de l'1-O i satisfet per haver pogut «demostrar de manera diàfana que votar mai podrà ser un delicte». Tanmateix, critica que la Fiscalia mantingui la petició de 25 anys de presó per a ell i «un relat inversemblant» sobre la violència del procés sobiranista.

«És xocant veure la Fiscalia insistint en un relat basat en la violència sobre el no-res, però ja res em deixa perplex», afirma Junqueras, que creu que el visionat de vídeos i les explicacions dels acusats i testimonis han deixat clar que «si algú va tenir una actitud cívica i pacífica va ser la ciutadania de Catalunya i un govern que sempre va transitar per un estricte sentit de la responsabilitat».

A més, recorda que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va denunciar quan encara no era president del govern espanyol l'actuació policial de l'1-O. Per al president d'ERC, el referèndum va ser una mostra de «l'anhel de la ciutadania» i garanteix que «passi el que passi, més enllà d'aquest judici i la seva sentència», no renunciarà als seus ideals republicans.

Junqueras confia que, malgrat l'empresonament, podrà «tornar aviat a Lledoners». «Almenys és a prop de casa i evitem a la família i amics aquests llargs desplaçaments esgotadors», explica, i recorda que ha passat «més de 19 mesos» a la presó: primer a Estremera, després a Lledoners i finalment a Soto del Real.

D'altra banda, Òmnium Cultural obrirà l'Espai Òmnium de la capital del Bages per fer un seguiment en directe de les declaracions. En funció de com vagi la sesió, també podria fer-se el seguiment del judici l'endemà. D'altra banda, o bé dimecres o bé dijous, quan quedi vist per sentència el judici, es convocarà una concentració de suport a la plaça Major de Manresa, a partir de les 8 del vespre.

Per fer el seguiment de les sessions d'aquesta setmana, Òmnium Cultural instal·larà pantalles gegants a Barcelona, Lleida i Tarragona i en algunes capitals de comarca del país. Segons un comunicat fet pública ahir, l'entitat projectarà el judici al carrer tal com ja va fer durant les declaracions del seu president, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, el mes de febrer. A Barcelona, la pantalla gegant serà al passeig de Lluís Companys, davant de l'Arc de Triomf; a Girona, a la plaça de la Independència; a Lleida, a la plaça Pau Casals, i a Tarragona, a la Rambla Nova.

A banda de les quatre capitals catalanes, Òmnium també preveu col·locar pantalles gegants a Cervera, Figueres, Falset, Reus, la Seu d'Urgell, Mataró, Tremp, Olot, Sort, Terrassa, Valls i Vilanova i la Geltrú, entre d'altres.