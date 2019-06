El MareNostrum 5 donarà impuls a la creació de processadors europeus

El supercomputador MareNostrum 5 que acollirà Barcelona inclourà una plataforma experimental per crear processadors europeus i allunyar-se així de la dependència del mercat nord-americà i asiàtic. Així ho va explicar ahir el director del Barcelona Super Computing (BSC), Mateo Valero, en la presentació oficial de l'elecció de Barcelona com una de les seus dels nous supercomputadors.

Valero va detallar que l'objectiu és desenvolupar una tecnologia europea «per tal que el MareNostrum pugui fer servir només processadors europeus». El director general de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies de la Comissió Europea (CE), Roberto Viola, va dir que s'estan posant els fonaments i que preveuen una inversió de 3.000 milions per al proper pressupost per assolir màquines «entre cinc i set vegades més poderoses».

El Barcelona Super Computing Center va acollir ahir la presentació oficial de Barcelona com a una de les tres noves seus dels nous supercomputadors que la CE va decidir divendres. L'acte va tenir la participació de representants de les institucions participants: catalanes, europees, estatals, portugueses i turques.

Des del BSC, Mateo Valero va destacar la importància que suposa que Barcelona aculli una infraestructura com aquesta, que va afirmar que és necessària per al futur de la societat en àrees tan important com la medicina personalitzada i la intel·ligència artificial. «Volem ser el Messi de la supercomputació», va ironitzar. El director va reivindicar que Europa «necessita desenvolupar tecnologia» i és per això que el projecte de Barcelona incloïa la creació d'una plataforma experimental per tirar endavant aquesta tecnologia.