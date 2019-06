Polèmica per la negativa de Meritxell Budó a respondre preguntes en castellà

Meritxell Budó, portaveu del Govern, ha protagonitzant un moment de tensió amb diferents periodistes de mitjans de comunicació castellans durant la roda de premsa d'aquest dimarts. En la seva trobada amb la premsa, Budó s'ha negat a respondre en castellà preguntes al·legant que només es responen en aquesta llengua aquelles qüestions que, abans, ja s'han formulat en català. La postura de la portaveu ha provocat enrenou a la premsa estatal, però hi ha fonament darrere de titulars com "La portaveu del govern es nega a respondre preguntes només en castellà"? Josep Martí Blanch, secretari de Comunicació del Govern en l'època d'Artur Mas, assegura que "no" i, en una sèrie de piulades a Twitter, apunta que aquest ha estat el funcionament habitual de les rodes de premsa del Palau de la Generalitat, almenys les de quan ell n'era el responsable, entre el 2011 i el 2016.





Només comentar, si serveix d'alguna cosa, que en el període gener 2011- gener 2016 vaig ser responsable d'aquestes rodes de premsa, el funcionament era exactament el mateix i no va aixecar mai polseguera. — Josep Martí Blanch (@JosepMartBlanch) 11 de junio de 2019

El protocol seguit per la portaveu, explica Martí Blanch, és que, en una primera ronda de preguntes, tots els mitjans poden preguntar "I afegeix, "preguntar, repreguntar i fins i tot fer discursos que era una cosa molt habitual entre alguns - pocs- periodistes". Aquestes preguntes són respostes totes en català. Seguidament, en un segon torn, afegeix l'exsecretari de Comunicació, "per cortesia es faciliten en castellà tots els talls que els mitjans que treballen en castellà necessiten pels seus mitjans". És a dir, en aquest punt de la roda de premsa s'hauria de tornar a preguntar allò ja preguntat anteriorment i respost en català, però per ser aleshores respost en castellà.Aquest dimarts, Budó s'ha negat a respondre preguntes noves en aquesta segona ronda. Ho ha justificat dient que si ho fes,. I ha continuat: "Els demanaria que en el torn de preguntes en castellà es limitin a allò que s'ha preguntat en català i, en qualsevol cas, si volen fer un altre tipus de consideracions les fan primer en català i després ho repetim".Aquesta resposta, alguns dels quals han pres la paraula per replicar a la portaveu que no hi ha cap tradició per la qual les preguntes en castellà només serveixin per repetir el que abans s'ha dit en català.