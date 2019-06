El Suprem autoritza la sortida de Forn de la presó per anar a prendre possessió a l'Ajuntament

El Tribunal Suprem ha autoritzat Joaquim Forn per poder sortir de la presó i anar a l'Ajuntament de Barcelona els dies 14 i 15 de juny per prendre possessió com a regidor de JxCat. El tribunal, però, ordena que el mateix dissabte, després del ple, retorni a Soto del Real "sens dilacions" i també estableix que només pugui fer els tràmits per presentar documents (el dia 14) i per prendre possessió el dia 15 en el ple de la corporació. Però li nega que pugui fer res més enllà d'aquests tràmits. "No legitima la presència del senyor Forn en qualsevol altre fòrum ni institució, pública o privada, diferent a la corporació municipal", resol la interlocutòria. La fiscalia s'havia posicionat a favor de permetre la sortida però ja demana al tribunal que, un cop adquireixi la condició de regidor, el suspengui en aplicació de l'article 384 bis.