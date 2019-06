Vox estarà al «galliner» del Congrés just darrere d'ERC i PP i Cs compartiran la bancada dreta

Vox estarà al 'galliner' del Congrés dels Diputats just darrere d'ERC a la zona central de l'hemicicle. PP i Cs compartiran la bancada dreta de manera que tant Pablo Casado com Albert Rivera seuran a la primera fila. El PSOE s'ha reservat la bancada esquerra mentre que Podem i el PNB seuran al centre de l'hemicicle, tots dos grups amb seients a primera fila. El grup mixt -amb JxCat- també estarà al 'galliner', al costat de la formació d'ultradreta. És el repartiment d'escons que ha aprovat aquest dimarts al matí la Mesa del Congrés amb els vots del PSOE i de Podem. Cs ha votat en contra i el PP no ha votat. Fonts dels populars han argumentat la seva postura pel fet que volien que s'aprovés un repartiment per unanimitat, tal com va passar l'anterior legislatura.

El PP tindrà sis seients a primera fila, a la zona situada més a la dreta de l'hemicicle, mentre que Cs ocuparà quatre escons en primera línia, també a la dreta. L'anterior legislatura el PP ocupava la bancada dreta sencera però va perdre més de la meitat dels escons el 28-A. Cs, en canvi, va quedar a menys de deu escons de distància del PP.

Pel que fa als partits independentistes, ERC seurà a la part central de la bancada, a la part més a la dreta. Els quinze diputats estaran repartits entre la tercera i la cinquena fila. Estaran just darrere del PNB, que ocuparà tres llocs a la primera fila i tres més a la segona i davant de Vox, que queda relegat al 'galliner'.

JxCat estarà al 'galliner', ja que és la zona que on estarà el grup mixt, al costat de Vox i darrere de Podem. El partit lila estarà a la part central i més a l'esquerra de l'hemicicle repartit en cinc files i amb diputats del grup mixt i de Vox al darrere. El PSOE ocuparà tota la bancada esquerra a excepció de cinc seients del grup mixt, a la part de darrere de la bancada.