Concentracions a les principals ciutats amb crits de «Llibertat» i «Ho tornarem a fer»

Milers de persones han reclamat aquest dimecres al vespre a les principals ciutats del país la llibertat dels líders independentistes un cop el judici del Procés ha quedat vist per sentència. "Ho tornarem a fer" i "Llibertat" han estat alguns dels càntics i lemes de pancartes predominants en les diferents concentracions promogudes per Òmnium Cultural, l'ANC i altres entitats sobiranistes.

A Manresa, mig miler de persones han pres part a la protesta que s'ha convocat a la plaça Major, davant l'ajuntament. L'acte ha arrencat cap a les 8 del vespre, poc després que acabés la declaració dels presos al Suprem i s'ha fet amb el lema "Llibertat. L'autodeterminaciò és um dret". Ha acabat uns 40 minuts després amb els Segadors i crits d'"Independència" i "Llibertat, presos polítics", i amb una crida a la mobilització, el 2 de juliol, a Estrasburg.

La plaça de Sant Pere de Berga, el punt habitual de les concentracions sobiranistes a la capital del Berguedà, també ha escoltat aquest vespre crits de "Llibertat". A partir de les 8 s'hi han aplegat unes 150 persones i la periodista Silvia Culell ha estat l'encarregada de llegir un manifest unitari, abans que, com a Manresa, els Segadors i novament proclames independentistes, cloguessin l'acte.

A Barcelona, l'ANC i els partits sobiranistes -JxCat, ERC, CatComú i CUP- han reivindicat una resposta "unitària, àmplia i cívica" a la sentència i que es contesti també amb "convicció" per assolir l'autodeterminació. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat que des de l'entitat treballaran per la unitat i s'ha mostrat convençuda que la "retrobaran". "L'objectiu no és altre que aconseguir la independència; i l'únic objectiu del judici és acabar amb el moviment independentista català, i no se'n sortiran", ha garantit Paluzie, que ha llençat un missatge "d'esperança i de confiança" per al moviment independentista.

Pancartes amb el lema

Des de JxCat, la regidora electa Elsa Artadi ha criticat el judici per haver "ignorat proves i testimonis" i ha exigit que tot això no pot fer canviar "la convicció" del poble català. "Tornem a ser aquí, seguim lluitant, per la independència i per tots els drets i llibertats", ha afegit.Ernest Maragall (ERC) ha reivindicat l'actitud cívica i pacífica per sortir del procés judicial "amb el cap ben alt". L'alcaldable republicà creu que el judici ha obert un "camí per endavant" que cal "seguir encara amb més fermesa i determinació". La presidenta de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha demanat també una resposta a la sentència "unitària, pacífica i cívica" amb les forces polítiques, que creu que tenen la responsabilitat de seure a parlar "de tot" per trobar "solucions a aquest conflicte".

El diputat de la CUP Carles Riera ha cridat a crear "amplis consensos" i "amplis acords" per defensar els drets civils i polítics que permetin "tornar a exercir el dret d'autoderminació, com més aviat millor però de forma efectiva, material i real". Riera ha fet també un clam a totes les forces democràtiques de l'Estat i d'Europa per "superar la gàbia de ferro en què l'Estat funciona".Des del PDeCat, David Bonvehí ha reclamat "que es faci justícia" i ha considerat que la sentència només pot ser absolutòria.