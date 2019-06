Una desena d'entitats se sumen a un manifest de l'ANC a Manresa

g. c.

Erro, Sixto, Plans, Casserras i Badia, ahir, a la plaça de la Democràcia g. c.

Per ara, una desena d'entitats de Manresa s'han afegit al manifest de l'ANC local «No al judici, l'autodeterminació no és delicte». Ahir, Carles Badia, membre de l'assemblea, acompanyat per representants de quatre de les entitats, va presentar la iniciativa manresana en un espai de la ciutat més que adequat: la plaça de la Democràcia del barri de la Mion.

Badia va explicar que l'objectiu és aplegar entitats «diverses, reconegudes» i «sense un posicionament polític determinat» per «il·lustrar el rebuig ampli que hi ha a la societat manresana pel que fa als judicis». De moment s'hi han afegit El Galliner, la UBIC, Egiba, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, els sindicats CCOO, USTEC i Intersindical; Amics de la Unesco i Òmnium. Entre d'altres, el manifest exigeix «que es busqui la fórmula política per la qual els ciutadans puguin decidir lliurement el futur polític de la nació catalana».

Per part de CCOO, amb 4.000 afiliats a la comarca, Lluís Vidal Sixto va cridar la població a «rebutjar aquest atac integral a la democràcia». Toni Erro, de la federació de barris, que té 8.000 socis i representa el 93% de la població, va dir que «la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» és una de les raons d'existir de les associacions de veïns. Ester Plans (USTEC) i Toni Casserras (Intersindical) van coincidir a definir el judici als presos com «una farsa».

Badia va animar a anar a les manifestacions que es convoquin quan es faci pública la petició fiscal i surtin publicades les sentències. En el primer cas, serà avui o demà i ja hi ha una crida a concentrar-se a la plaça Major (19.30 h).