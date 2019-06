El Govern de la Generalitat demana posar en llibertat els presos quan acabi el judici al Tribunal Suprem

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va demanar ahir que es posi en llibertat els «presos polítics» quan acabi el judici contra els líders del procés, que aquesta setmana intervindran en el torn de l'última paraula, cosa que la consellera va augurar que serà «un exercici de dignitat».

«Estan en presó preventiva, s'acaba el judici i, per tant, haurien de poder posar-se en llibertat els presos polítics, aquest és l'objectiu immediat que com a govern ens plantegem», va apuntar durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern de la Generalitat.

Budó assistirà com a públic a les últimes jornades del judici, com també ho faran el president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu vicepresident, Pere Aragonès. Allà, confia que assistiran a «un enorme exercici de dignitat per part dels presos i preses polítiques», que va reivindicar que la sentència hauria de ser «absolutòria» perquè les defenses dels acusats han demostrat davant el tribunal que no van cometre els delictes de què se'ls acusa.

En aquest sentit, la portaveu de l'executiu català va criticar que per a la Fiscalia tots aquests mesos de sessions no li hagin servit «de res», atès que en els seus escrits finals no va recollir «les proves i evidències que desmuntaven el seu relat completament fictici de rebel·lió i sedició».

Amb tot, i encara que va descartar que la sentència «ja estigui escrita», va subratllar que el Govern ja «està treballant» en quina haurà de ser la resposta del sobiranisme davant una eventual sentència condemnatòria per als líders del procés.