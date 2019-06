Els laboristes britànics volen evitar un Brexit sense acord

El Partit Laborista, la principal força opositora al Regne Unit, va anunciar ahir que intentarà prendre el control de l'agenda parlamentària el proper 25 de juny amb la finalitat de donar als legisladors l'oportunitat d'introduir lleis destinades a evitar un Brexit sense acord.

Diversos dels candidats que competeixen per substituir la primera ministra Theresa May van dir que no estan disposats a retardar la sortida de la Unió Europea més enllà del 31 d'octubre, fins i tot si això significa abandonar el bloc sense un acord.

«Cap dels candidats probables per al lloc més alt té un pla creïble sobre com sortir del punt mort abans de finals d'octubre», va sostenir en un comunicat Keir Starmer, portaveu del Partit Laborista en matèria del Brexit.

«Els parlamentaris no poden quedar-se mirant mentre el pròxim primer ministre conservador intenta treure acceleradament el Regne Unit de la Unió Europea sense un acord i sense el consentiment del poble britànic. Per això estem prenent aquesta última mesura per acabar amb la incertesa i protegir les comunitats del país», va explicar.

El Partit del Brexit, liderat per l'euroescèptic Nigel Farage, no ha aconseguit guanyar les eleccions parcials celebrades el divendres de la setmana passada al districte de Peterborough, a l'est del país, fet que frustra la seva possibilitat d'aconseguir un escó i entrar al Parlament britànic per primera vegada. La formació euroescèptica va obtenir 29 escons en les eleccions europees.