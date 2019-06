Maragall proposa una reunió amb Colau i Collboni

L'alcaldable d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, va convidar ahir el candidat del PSC, Jaume Collboni, a seure's a la taula de negociacions per intentar un acord d'investidura al costat de la Barcelona en Comú d'Ada Colau, encara que sense incloure els socialistes en el govern municipal.

En una roda de premsa, quatre dies abans del ple constitutiu de dissabte, Maragall va assenyalar que no «veta» a ningú i que està disposat a «seure» amb el PSC «per mesurar la distància» de les seves posicions i estudiar les «contradiccions» amb la formació socialista, la qual l'alcaldessa va voler sumar a l'acord des del començament.

Maragall, que ha voler formalitzar davant els periodistes la seva decisió de presentar-se com a candidat a la investidura, va aclarir que l'acord per recollir els suports del PSC difícilment seria extrapolable a un acord de govern ferm a l'executiu municipal entre les tres forces.

«És obvi que hi ha una diferència no menor, central, sobre drets i llibertats», va assenyalar Maragall, que va qualificar d'«impossible» incloure el PSC en un «acord real de govern» a l'ajuntament per la seva posició sobre els polítics a independentistes la presó i un referèndum d'autodeterminació.

«L'opció més coherent i respectuosa amb el que van decidir els ciutadans segueix sent amb Barcelona en Comú, amb els quals a més tenim tota la coincidència programàtica», va assenyalar l'alcaldable d'ERC.

La reunió a tres podria tenir lloc avui, ja que Maragall va emplaçar l'equip de Colau «i el de Collboni, si és el cas» per discutir sobre un acord programàtic de sis punts per a la investidura.

L'acord concreta propostes sobre sis capítols: presidència i relacions internacionals, cohesió social, règim intern, urbanisme i transició energètica, impuls econòmic, i educació i cultura.