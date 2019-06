El president de Societat Civil Catalana diu que va votar ERC a les municipals

El president de Societat Civil Catalana (SCC), el santpedorenc Josep Ramon Bosch, assegura que en les eleccions municipals del 26 de maig va votar Esquerra Republicana. El motiu, diu, és que el cap de llista d'ERC a Santpedor, Xavier Codina, és el seu cosí. Així ho ha explicat aquest dimecres, durant la roda de premsa en la qual ha anunciat també la seva marxa de la presidència de l'entitat, cinc mesos després d'haver-la recuperat.

Bosch va ser el primer president de Societat Civil Catalana i va mantenir-se en el càrrec fins al 2015, però la destitució de José Rosiñol per presumptes irregularitats comptables va fer que repetís com a president a principis d'aquest any. Bosch ja havia advertit que pretenia fer un mandat breu.

Durant la roda de premsa d'aquest dimecres, el bagenc ha afirmat que Espanya afronta una nova transició, per la qual cosa defensa que, com en la Transició a la democràcia, hi hagi un "pacte d'estat" que doni estabilitat i deixi de banda els populistes d'esquerres i de dretes. Considera necessari "deixar fora els populistes i nacionalistes" del Govern central i també de la resta d'autonomies, i s'ha referit especialment a Navarra.

Preguntat pels pactes a l'Ajuntament de Barcelona, ha avalat que la candidata de BComú i alcaldessa en funcions, Ada Colau, sigui investida amb els vots del PSC i de BCN Canvi-Cs -la plataforma liderada per Manuel Valls- per evitar que el candidat d'ERC, Ernest Maragall, sigui alcalde.

Ha acusat Maragall de tenir un projecte "supremacista i secessionista" per a Barcelona, mentre que creu que Colau representa una cosa diferent i que l'independentisme no és majoritari a la capital catalana.