El santpedorenc Josep Ramon Bosch abandona el lideratge de Societat Civil Catalana cinc mesos després de recuperar-lo

El president de Societat Civil Catalana, el santpedorenc Josep Ramon Bosch, ha anunciat que deixarà el lideratge de l'entitat el proper 26 de juny, dia en què se celebrarà la propera assemblea de socis. Ho ha fet saber en una roda de premsa aquest dimecres, quan encara no s'han complert cinc mesos de la seva tornada al capdavant de l'organització. Bosch va ser el primer president de Societat Civil Catalana i va mantenir-se en el càrrec fins al 2015, però la destitució de José Rosiñol per presumptes irregularitats comptables va fer que repetís com a president a principis d'aquest any. Bosch ja havia advertit que pretenia fer un mandat breu.

Segons un comunicat de l'entitat, Bosch ha explicat que s'han dut a terme dues auditories que "han demostrat clarament que no hi ha hagut malversació ni irregularitats en la gestió econòmica" de Societat Civil Catalana. També ha posat en valor la seva voluntat d'"aconseguir consensos més amplis" i de dirigir-se "a tots els catalans", a la qual ha atribuït un increment de socis de gairebé el doble –de 108 a 200–. En aquest període, l'entitat ha aprovat un nou pla estratègic que reivindica la "pluralitat cultural i lingüística" de Catalunya, que demana reconèixer, i que Barcelona sigui "co-capital d'Espanya" i albergui més institucions estatals. No reclama més competències per a la Generalitat, cosa que creu "quasi impossible", sinó que Catalunya i la seva capital assumeixin "més competència sobre la governabilitat de l'Estat". Per això, també emplaça el Govern a reconèixer "la pluralitat interna de la societat catalana" i el paper del castellà "en la configuració de la cultura catalana".

Bosch ha defensat la transparència amb què diu que ha afrontat la segona etapa com a president de Societat Civil Catalana i ha proposat que l'assemblea reformi els estatuts per "incrementar el nombre de sectorials i territorials" i guanyar presència arreu de Catalunya.