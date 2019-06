Torra fa una crida a «la unitat estratègica» davant la sentència del Suprem: «Ara és l'hora del país»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida aquest dimecres a la "unitat estratègica" de les forces que defensen "les llibertats i els drets civils de tots els ciutadans, inclòs dret d'autodeterminació" davant la sentència que emetrà el Tribunal Suprem sobre els líders del procés independentista.

En una compareixença a la delegació del Govern a Madrid, al Centre Blanquerna, Torra ha denunciat la "vulneració" dels drets dels ciutadans i la "injustícia" d'un "judici-farsa" que neix de la "persecució sistemàtica" de l'independentisme. Ha demanat als "demòcrates d'Espanya" que "escoltin les veus de dignitat" dels presos, i ha promès que seguirà treballant per la independència de Catalunya. Ara –ha dit- "no ens podem permetre malbaratar el camí recorregut. Jo no ho permetré. Ara és l'hora del país".

Torra ha llegit una declaració institucional després d'assistir a l'última sessió del judici al Tribunal Suprem, un tribunal –ha dit- que "fa molt de temps que ha perdut el respecte a la democràcia, a la separació de poders i als drets fonamentals".

Ha assegurat que el procés judicial ha estat "un despropòsit públic" i el Tribunal ha donat "un tracte desigual" a les parts i ha "vulnerat" el dret de defensa, malgrat que ha vist el testimoni de moltes persones que van "viure i patir" l'1-O. "Aquell va ser l'acte de desobediència civil més important que s'ha fet a Europa", ha sentenciat, on "més de dos milions de catalans" van llançar un mandat per a la creació d'un Estat independent en forma de República.

Ha definit els presos i acusats com persones "honorables" i "demòcrates pacífics" que són jutjades "per les seves idees" i que representen un poble a qui s'ha negat "el seu dret més fonamental d'autodeterminació".



Demana recuperar el «fil» de l'1-O



En aquest marc, ha afirmat que ara "és l'hora de recuperar el fil de la història", que "convoca" els demòcrates "a unir-nos per un sentit de llibertat, fraternitat i justícia" i que els porta a "deixar de banda les diferències legítimes que puguem tenir". Es tracta, ha dit, del fil de l'1-O, que "no s'hauria d'haver trencat mai"

"Ara és l'hora de la unitat estratègica, de compartir un horitzó i un rumb", ha dit, i "aquesta és la nostra responsabilitat i és el meu compromís: d'intentar fins el darrer alè l'entesa dels defensors de les llibertats i dels drets civils i polítics de tots els ciutadans, inclòs el dret d'autodeterminació".



«Ara és l'hora de fer sentir el clam de justícia»



Torra també ha fet una crida a "fer sentir el clam de justícia a tot el món". "Que sàpiga l'Estat que dedicarem tota la nostra força i energia a denunciar la vulneració de drets i la seva deriva autoritària: i farem arribar arreu l'anhel dels pobles a la seva llibertat".

En aquest marc, ha recordat que el grup de treball de la ONU contra les detencions arbitràries va exigir l'alliberament immediat dels presos, i ha destactat que els tribunals europeus han "deixat clar" que no hi havia cap indici de rebel·lió.



Fa una crida als «demòcrates d'Espanya»



Torra, que ha fet seves algunes de les manifestacions que els presos han fet al seu torn d'última paraula davant del Tribunal, també ha demanat als "demòcrates d'Espanya" que escoltin les "veus de dignitat" dels presos, perquè "cal demòcrata pot tolerar una injustícia tan descomunal".



La independència de Catalunya «és una causa justa»



En aquest marc ha insistit que la independència de Catalunya "és una causa justa" i ha animat a "redactar amb més decisió que mai el futur lliure de Catalunya". "Com a president de Catalunya apel·lo a la consciència dels catalans i catalanes, a la dels dirigents dels partits i les entitats cíviques, a la del meu govern i dels grups parlamentaris, a la seva honestedat, intel·ligència i generositat", ha dit.