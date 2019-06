El Tribunal Europeu de Drets Humans rebutja la demanda sobre la presó preventiva de Forcadell

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda de Carme Forcadell contra la seva situació de presó preventiva. Segons han confirmat fonts del tribunal a l'ACN, la decisió la va prendre un únic jutge al març, quan va decidir no admetre a tràmit la demanda. Les mateixes fonts indiquen que quan la decisió és en mans d'un únic jutge "la política del tribunal" és no fer públics els motius per declarar-la inadmissible, tot i que sí que es comuniquen a les parts. Forcadell va registrar la demanda a Estrasburg al gener però després que el jutge l'hagi rebutjat la decisió és "final" i no és possible recórrer.

L'expresidenta del Parlament va ser la primera acusada per l'1-O en portar la situació de presó preventiva davant del TEDH. Llavors l'advocada internacional Jessica Simor, encarregada de la demanda, va explicar que havia sol·licitat que el cas es considerés com a "urgent".