Troben el cadàver d'una dona de 30 anys embarassada a Xàtiva

Agents de la Policia Local de Xàtiva (València) van trobar el cadàver d'una dona d'uns 30 anys embarassada en un domicili de la localitat. Segons fonts municipals, la troballa va fer-se després que el marit hagués anat a les dependències de la Policia Local a denunciar la desaparició de la dona. Quan van arribar al domicili, van trobar-la degollada i nua al llit. Fins al lloc dels fets van desplaçar-se efectius de la Policia Nacional per continuar la investigació.

D'altra banda, la Policia Nacional va detenir a la localitat valenciana de Sagunt un home de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte de lesions, per colpejar una dona i provocar-li una fractura de sòl d'orbitari i una altra de maxil·lar, després d'una discussió per una cervesa.