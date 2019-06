El TS autoritza Forn a prendre possessió a Barcelona

El Tribunal Suprem permetrà a Joaquim Forn sortir de la presó els dies 14 i 15 de juny per prendre possessió com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona, però li nega que pugui fer res més enllà d'aquests tràmits. El trasllat fins a la capital catalana es farà en tot moment sota custòdia judicial i haurà de retornar a la «presó d'origen», és a dir, a Soto del Real, immediatament quan acabi el ple del 15 de juny de constitució de la corporació municipal. En aquest ple, la votació és «nominal i secreta» i, per tant, és necessari que hi sigui.

Per tant, amb el fet d'ordenar que el tornin a Soto del Real el tribunal deixa veure que el trasllat a Catalunya no serà immediat quan hagi acabat el judici avui.

El dia abans del ple, el 14 de juny, podrà anar a la corporació per complimentar els tràmits necessaris, com la presentació de la declaració de béns i activitats, que la normativa preveu que s'hagi de fer personalment.

El tribunal estableix, a més, que els agents que siguin responsables de la seva custodia seran també els que vigilaran que es compleixi el que han dictaminat els magistrats i que no farà cap gestió més enllà de les que li permeten a través de la interlocutòria.

Per això, demana que la resolució es comuniqui als agents que finalment resultin encarregats de la custòdia i el trasllat de Forn, ja que a Catalunya en seran responsables els Mossos d'Esquadra. El trasllat fins a Catalunya el farà la Guàrdia Civil i, llavors, hi haurà un canvi de custòdia amb la policia catalana.