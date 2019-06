Vox s'asseurà al 'galliner' del Congrés, darrere d'ERC, i PP i Cs compartiran la bancada dreta

Vox s'asseurà al galliner del Congrés dels Diputats, just darrere d'ERC, a la zona central de l'hemicicle. PP i Cs compartiran la bancada dreta, per la qual cosa tant Pablo Casado com Albert Rivera seuran a la primera fila. Els quinze diputats d'ERC estaran repartits entre la tercera i la cinquena fila.

El PSOE s'ha reservat la bancada esquerra, mentre que Podem i el PNB s'asseuran al centre de l'hemicicle. El grup mixt, on hi ha JxCat, també seurà al galliner, al costat de la formació d'ultradreta.

És el repartiment d'escons que va aprovar ahir al matí la mesa del Congrés amb els vots del PSOE i de Podem. Cs va votar-hi en contra i el PP no va votar. Fonts dels populars van argumentar la seva posició pel fet que volien que s'aprovés un repartiment per unanimitat, tal com va passar a l'anterior legislatura.

El PP tindrà sis seients a primera fila, a la zona situada més a la dreta de l'hemicicle, mentre que Cs ocuparà quatre escons en primera línia, també a la dreta. A l'anterior legislatura el PP ocupava la bancada dreta sencera, però va perdre més de la meitat dels escons el 28-A. Cs, en canvi, va quedar a menys de deu escons de distància del PP.