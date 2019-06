Artadi creu que Mas «ha de jugar un rol» a JxCat però evita parlar de candidats

La número dos de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va opinar ahir que Artur Mas «ha de jugar un rol» en la reflexió a l'espai polític que hi haurà aquest estiu, però va evitar parlar de candidats. «El president Mas té una ascendència i és una figura molt rellevant, sobretot al Partit Demòcrata, i és evident que ha de jugar un rol per orientar com fem aquest procés d'endreça», va apuntar, i va afegir que «una cosa és que ell pugui ajudar a reflexionar i l'altra és parlar de candidats».

Artadi també va mostrar-se convençuda que el Tribunal Suprem buscarà la manera de suspendre Joaquim Forn com a regidor de l'Ajuntament i va recordar que el consistori no té prevista aquesta opció. Després que Forn digués que Mas s'havia d'implicar en la reflexió de l'espai de JxCat i del PDeCAT perquè podia «relligar diferents sensibilitats», Artadi hi va coincidir, i va constatar que l'expresident «té ascendència sobre molts sectors, especialment sobre el Partit Demòcrata».

Pel que fa a la situació de Joaquim Forn, va augurar que el Tribunal Suprem buscarà la forma de suspendre'l com a regidor, i va recordar que a l'Ajuntament no existeix en aquest procediment. En tot cas, Artadi va avisar que això «va en contra del que va votar la gent».

Pel que fa a les negociacions per escollir el pròxim alcalde, Artadi va reivindicar que ERC és la llista més votada, i va recordar a Ada Colau que fa quatre anys deia que era un «frau democràtic» que es pogués pensar en un pacte perquè ella no fos alcaldessa.