Batalla campal a Hong Kong per la reforma de l'extradició

La policia de Hong Kong va car-regar durament ahir contra els milers de manifestants que en les últimes hores havien acampat al barri de negocis, que van amenaçar amb quedar-s'hi fins que el Govern retirés la reforma de la llei d'extradició, que permetrà entregar sospitosos a la Xina continental.

Milers de persones van començar a concentrar-se dimarts a la nit al barri de negocis de Hong Kong i van ocupar Harcourt Road, una carretera prop de les oficines del Govern, enmig d'un fort desplegament de seguretat.

Els manifestants van acampar-hi, emulant la revolució dels paraigües del 2014, amb la intenció de quedar-s'hi amb l'objectiu que el Govern de Carrie Lam renunciï a l'anomenada Llei per a delinqüents fugitius.

L'exdiputat Leung Kwok-hung, un dels promotors de les protestes, va instar també els ciutadans de Hong Kong a fer una vaga general. «Hi ha traïdors que volen vendre Hong Kong, però també tenim la gent de Hong Kong», va afirmar.

Les autoritats hongkongueses ja havien anticipat una protesta massiva, per la qual cosa van ordenar un desplegament de 30.000 efectius, un operatiu de seguretat similar al que es prepara per a la visita d'alts càrrecs xinesos. D'entrada, la policia va mantenir-se vigilant, però finalment va intervenir-hi.

Els agents van emprar gasos lacrimògens, canons d'aigua i fins i tot bales de goma per desallotjar els manifestants dels voltants de l'edifici del Consell Legislatiu.

D'acord amb el South China Morning Post, els agents van aconseguir resistir al setge a l'Assemblea Legislativa i la presa d'Harcourt Road, però els manifestants van desviar-se cap a altres zones, van atrinxerar-se a l'interior de l'edifici Far East Financial Centre i van ocupar un pont proper. Alguns conductors van ajudar els manifestants en la seva fugida de la policia bloquejant els principals accessos al barri de negocis amb els cotxes. A més, el metro de Hong Kong va permetre l'entrada lliure per facilitar la tornada a casa.

De moment, els enfrontaments han deixat 22 ferits, entre els quals el conductor d'un cotxe que va ser traslladat inconscient amb una ferida al cap a l'Hospital Queen Mary. «No hem tingut cap més opció que fer servir les armes per aturar aquestes protestes», va sostenir ahir el comissari Stephen Lo Wai.