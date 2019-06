Extingit l'incendi del Perelló que ha cremat 233 hectàrees de vegetació de pi blanc i matolls

Els Bombers van donar dimecres a la nit per extingit l'incendi forestal del Perelló, que ha cremat 233 hectàrees de vegetació de pi blanc i matolls. Les dotacions que van estar treballant durant tota la jornada, 16 vehicles i un helicòpter de suport, van arribar a aquesta conclusioó al voltant de les 22 hores, després de repassar i assegurar que no quedaven punts calents al perímetre. El foc va començar dilluns i va obligar a desallotjar preventivament 38 persones de 22 masies aïllades. L'obertura d'una pista forestal o les franges de protecció i tancament realitzades en diferents zones van permetre frenar la propagació de l'incendi cap al municipi de l'Ametlla de Mar i estabilitzar-lo. La causa del foc va ser una crema de restes agrícoles de poda d'olivera sense mesures de prevenció.

També ha estat important el fet d'haver pogut disposar dels hidrants de la xarxa de reg del Perelló, posats expressament per incendis com aquest, així com dels punts d'aigua ubicats al Parc Eòlic de Colladetes i els instal·lats a la zona pel Departament d'Agricultura amb l'ajuda de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Cabrafeixet i l'Ajuntament del Perelló.