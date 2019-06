Un fundador de Cs titlla Rivera d'«adolescent capritxós» i li demana que pacti amb Sánchez

El professor de Dret Constitucional Francesc de Carreras, un dels fundadors de Ciutadans, ha demanat al president del partit, Albert Rivera, que "rectifiqui" i busqui un pacte amb Pedro Sánchez per "donar estabilitat" al nou Govern espanyol.

Així ho planteja en un article publicat a la versió digital catalana d'El País, titulat "Estimat Albert", en la que recorda el moment en què al juliol del 2006, amb "26 anys", Rivera va ser elegit "de sorpresa" president del naixent partit taronja.

"No entenc que ara ens fallis, Albert, que ens falli Ciutadans, que el jove madur i responsable s'hagi convertit en un adolescent capritxós que fa un gir estratègic de 180 graus i prioritza els suposats interessos de partit als interessos d'Espanya", reflexiona el professor i mentor polític de Rivera.

De Carreras remarca que la suma de Cs i PSOE al Congrés supera la majoria absoluta, de manera que n'hi hauria prou per "sostenir un Govern coherent i estable en els pròxims quatre anys, una qüestió imprescindible per afrontar un futur complicat".

"Cs va ser clau a l'hora d'enfrontar-se al cop d'estat a Catalunya, ara és clau per donar estabilitat al Govern d'Espanya", ha afegit.

Segons De Carreras, si Rivera s'hi negués aniria contra tota la seva "trajectòria política": "Se t'acusarà, amb raó, de què per culpa teva llances el PSOE a pactar amb Podem i els nacionalistes, precisament allò que Cs volia impedir".

"Si rectifiques, perds credibilitat. Durant els últims mesos has dit fins a l'extenuació que no pactaries mai amb els socialistes. Però molts votants del teu partit, i també d'altres, creuen que aquest país necessita un govern sòlid i si Cs hi contribueix s'oblidaran d'aquesta desgraciada campanya", subratlla.

"Estàs a temps de rectificar. Si el 2016 vas acordar amb el PSOE un bon programa de govern, no hi ha motiu perquè ara no es repeteixi aquesta operació. Recupera, Albert, la capacitat de lideratge que has tingut tots aquests anys i afronta amb valentia l'adversitat. Rectifica. Molts no volen que a Cs només els uneixi un record melancòlic", conclou.