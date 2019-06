El govern britànic signa l'extradició d'Assange als EUA

El govern britànic ha signat l'ordre d'extradició de Julian Assange als Estats Units, segons ha confirmat el ministre de l'Interior, Sajid Javid, en una entrevista a la ràdio de la BBC. Amb tot, la decisió final és en mans dels tribunals, que examinaran aquest divendres l'ordre emesa pels EUA, que reclamen el fundador de WikiLeaks per 18 suposats delictes. Entre els càrrecs que se li imputen, hi ha la publicació d'informació classificada o la conspiració per infiltrar-se en ordinadors governamentals. "La decisió correspon als tribunals, però hi ha una part molt important que depèn del ministeri de l'Interior, i jo vull que es faci justícia sempre, i tenim una petició d'extradició legítima, així que l'he signada", ha dit Javid.