Joaquim Forn ja està de camí cap a Catalunya per prendre possessió com a regidor de Barcelona

Joaquim Forn ja està de camí cap a Catalunya per prendre possessió dissabte com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Ha sortit de la presó de Soto del Real a primera hora del matí, segons han explicat fonts del Ministeri de l'Interior. La Guàrdia Civil traslladarà Joaquim Forn a la presó de Brians 2 amb una "conducció especial i directa" fins a la presó catalana, el centre de trànsit entre els Serveis Penitenciaris de la Generalitat i Institucions Penitenciàries del govern espanyol. El Departament de Justícia ha enviat un escrit al Tribunal Suprem per preguntar si l'exconseller pot quedar-se ja ingressat a Lledoners després de dissabte per evitar un doble trasllat.

Els Mossos d'Esquadra portaran Forn a l'Ajuntament divendres i dissabte, el primer dia per registrar els documents necessaris per fer la declaració de bens i activitats, i el segon per prendre part en el ple de constitució. En funció de l'hora que acabi, el Tribunal Suprem decidirà quan hauria de tornar a Madrid, si és que finalment acaba tornant.