La periodista Gemma Nierga, autora del llibre-entrevista a Jordi Cuixart Tres dies a la presó destacava anit a Manresa el paper que juga el president d'Òmnium en el procés independentista i el diferenciava de la resta de polítics, els empresonats i els de l'exili, que van liderar el procés de l'1-O. «L'independentisme té els seus líders polítics i el Jordi Cuixart», afirmava en una entrevista del cicle Pessics de Vida, organitzada pel Casino i el Col·legi de Periodistes i conduïda per la redactora d'aquest diari i escriptora Gemma Camps.

Nierga creu que Cuixart sap quin és el seu rol en la mobilització i a Òmnium, com a activista, i que «no farà el pas a la política». Guixart ho explica en el llibre que ha fet Nierga. La popular periodista, autora d'una frase no autoritzada, però que va fer fortuna, en la manifestació posterior a l'assassinat del socialista Ernest Lluch, «dialoguin», va insistir en la necessitat d'estendre ponts, de trobar espais per al debat des de la diferència per tal d'avançar en projectes construïts conjuntament. I va destacar que, sent com són dues persones molt diferents Cuixart i Lluch, sí que tenen en comú aquesta voluntat d'escoltar i parlar, de ser oberts i convidar la gent per fer més gran el diàleg.

Nierga va parlar de la necessitat del periodista de buscar distància, de trobar-se en un espai on sigui més possible transmetre objectivitat i, en aquesta sentit, va retreure als companys de feina que «molts s'han embolicat amb la bandera, d'una i altra banda». «Jo he preferit no fer-ho», va assegurar.

En el llibre, va confessar que havia evitat de posar-hi afirmacions que poguessin crear un conflicte en la vista judicial del mateix Cuixart o de la resta de presos, però salvada aquest prudència assegura que s'hi reflecteix la conversa intensa de tres dies i 12 hores feta a Lledoners. Nierga té un desig per al futur que espera que no sigui gaire llunyà: «Fer una segona part del llibre, una altra entrevista a Cuixart, però amb ell en llibertat».

La periodista, que va explicar que de l'entrevista a un Cuixart que ella no coneixia n'havia sortit una amistat, considera que una sentència i una llarga estada a la presó, com el mateix president d'Òmnium diu que tindrà, «seria totalment injusta».