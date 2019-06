Melero creu que el Suprem podria condemnar els presos per incitació als desordres públics

Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn, ha dibuixat aquest dijous la possibilitat que el Tribunal Suprem opti per una condemna per incitació als desordres públics, que suposa una pena de presó de 4 anys, tot i que ell ha continuat defensant l'absolució. Melero, que ha tornat a mostrar-se convençut que els presos quedaran en llibertat ara que s'ha acabat el judici, ha opinat a Rac 1 que els que demanen una sentència contundent per escarmentar l'independentisme estan "insultant greument" el tribunal. Per la seva part, Jordi Pina, lletrat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, ha dit a TV3 que té la "fermesa i la convicció" que el Suprem serà "valent" i aplicarà el dret com en qualsevol altre judici.

Melero creu que el tribunal no pot aplicar en aquest cas el delicte de rebel·lió, i tampoc creu que concorri el de sedició, perquè també requereix violència. Ara bé, ha afegit que en aquest camp hi ha "una banda molt ampla per moure's", i ha especulat amb la possibilitat que s'opti per una condemna per incitació als desordres públics". També ha considerat complicat provar la malversació de fons, i sobre la desobediència, ha constatat que es va produir en el pla declaratiu, no en el fàctic.

Malgrat tot, ell continua apostant per l'absolució, i creu que és "insultar al tribunal" dir que han de condemnar els encausats a penes contundents pel simple fet d'haver-los mantingut en presó preventiva. També s'ha mostrat convençut que quedaran en llibertat ara que s'ha acabat el judici, perquè "el tribunal ha anat cremant tots els arguments": la destrucció de proves i el risc de fuga.

L'endemà de l'últim dia del judici, l'advocat de Forn ha reconegut que ell sempre desaconsella, i també ho va fer en aquest cas, fer ús de l'últim torn de paraula, perquè en el millor dels casos no aporta res, però hi ha la possibilitat que perjudiqui. De fet, és una "prova valorable", ha dit, i el Suprem podria extreure conclusions. "Vam buscar un consens en un punt que fos digerible per a tots", ha dit. Ha apuntat que l'exconseller va fer un al·legat polític però també va dir que ell no tenia cap intenció d'anar contra la Constitució o de posar els Mossos d'Esquadra en una situació compromesa.

El lletrat ha admès que hi ha hagut alguns dies "tediosos" en aquest judici per l'excessiu número de testimonis, opinió que alguns magistrats també li han transmès. També ha remarcat que els demòcrates "han d'estar molt agraïts a Vox", perquè aquest judici ha demostrat que "les acusacions populars són absolutament disfuncionals".



Melero nega que siguin presos polítics



Melero, que no creu que aquest sigui un judici polític ni tampoc vol parlar de presos polítics, ha considerat que Manuel Marchena "se n'ha sortit prou bé" en aquesta causa. Sobre alguns testimonis, com els de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría i Juan Ignacio Zoido, ha dit que no es pot imaginar que no estiguessin al cas del que estava passant a Catalunya l'1-O, i que no pot creure que siguin uns "lluços".

Per la seva part, l'advocat de Rull, Turull i Sànchez també ha coincidit que l'últim torn de paraula no serveix de res, a vegades fins i tot per "espatllar", però ha argumentat que en aquest cas la cosa era diferent pel tipus de judici que era.

Jordi Pina ha explicat que alguns magistrats van dir a les defenses que estaven satisfets per l'alt contingut tècnic dels seus informes finals. "Es pensaven que vindríem a fer política, una performance o un show mediàtic", ha indicat.

Pina ha instat el tribunal a no fer política, a no inventar tipus penals nous i a aplicar el dret. Tot i saber que una sentència favorable als presos aixecarà moltes crítiques a Madrid, ha demanat al Suprem que sigui "valent". "Tinc la fermesa i la convicció que el tribunal ho farà", ha conclòs.

Sobre el trasllat dels presos a Catalunya, ha dit que no creu que hi hagi cap pega perquè la setmana que ve ja puguin dormir en presons catalanes.



Van den Eynde espera una sentència per unanimitat



Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, ha dit que espera per a la tardor una sentència per unanimitat, i que una opinió progressista d'un dels magistrats i el seu poder de veto pugui arrossegar els altres. El lletrat ha opinat que el tribunal farà "abstracció" i no es deixarà influir gaire pels al·legats finals dels encausats. En tot cas, ha assegurat que les defenses se senten "reconfortades" perquè tant els magistrats com també els fiscals els van dir que "la partida estava ben jugada". També ha apuntat que pot acabar passant que el tribunal de Luxemburg acabi fiscalitzant el Suprem si no permet que Oriol Junqueras prengui possessió de l'acta d'eurodiputat.

També ha aprofitat per desmentir que ell digués que els encausats havien comés un delicte de desobediència, sinó que es va limitar a dir que van desobeir, però això no vol dir que això impliqués cometre un delicte. Van den Eynde espera que hi hagi una sentència que "no castigui penalment una qüestió política".

El resultat, ha avisat, "crearà el codi penal de la dissidència política, establirà el tractament penal, el càstig a les opinions dissidents", i ara cal veure si aquest nou codi és "repressiu o de protecció del pluralisme polític".