Puigdemont: «L'única resolució justa és l'absolució, ja tarden a treure'ls de la presó»

L'expresident Carles Puigdemont insisteix l'endemà que el judici de l'1-O hagi quedat vist per sentència que "l'única resolució justa és l'absolució". "No n'hi ha una altra que sigui justa, i per tant com que es així ja tarden a treure'ls de la presó, haurien de ser a casa seva esperant aquesta sentència, que només pot ser absolutòria", ha afirmat als mitjans des de Brussel·les. Puigdemont ha destacat la "dignitat" de tots els líders, "el no doblegar-se davant la repressió" tot i fer front a unes acusacions "que no s'aguanten". "Ni un sol dels testimonis, ni una sola de les proves ha pogut acreditar cap dels crims de què se'ns acusa", ha afegit.

Puigdemont creu que el procés al Suprem ha "confirmat" que es tracta d'un "judici polític", ja que a ulls seus estan empresonats "per les seves idees" i fan front a "duríssimes" penes pels seus propòsits "estrictament polítics".

L'ara eurodiputat electe ha fet aquestes declaracions als mitjans després de participar juntament amb Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Josep Maria Matamala, entre altres, en una concentració convocada per l'ANC a la plaça Schuman de Brussel·les.

Durant la concentració, han exhibit cartells demanant la llibertat dels encausats i han cantat Els Segadors. Una portaveu de l'ANC ha fet una crida a la "unitat estratègica" de cara la sentència del judici.