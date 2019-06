Detingut per disparar sis trets en un bar de Girona després d'una baralla

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver disparat sis trets a l'aire la matinada de l'11 de juny davant d'un bar de l'Eixample de Girona. L'arrestat té 32 anys, nacionalitat espanyola i és veí de la mateixa ciutat. Els Mossos l'han detingut com a presumpte autor dels delictes de tinença il·lícita d'armes, lesions lleus, amenaces i desordres públics. L'home s'ha presentat de forma voluntària aquest divendres al matí a la comissaria i després de la seva detenció, els Mossos han requisat l'arma perquè no tenia permís. L'arrestat té antecedents i ja ha passat a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

Els fets van succeir el dimarts 11 de juny, sobre les tres de la matinada, quan el detingut es va començar a discutir amb un altre home a l'interior d'un bar del carrer de Maluquer Salvador de Girona. La baralla va seguir a l'exterior del local i els dos implicats van acabar a cops de puny.

Finalment, el detingut va anar fins al seu vehicle i en va treure una arma del calibre 25 i va amenaçar al controlador de l'accés del bar. Posteriorment va disparar fins a sis trets a l'aire i va fugir amb el seu propi vehicle.

Quan van arribar els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona van trobar algunes de les baines de les bales que havia disparat l'autor dels fets. Davant d'això, van obrir una investigació policial per identificar-lo.