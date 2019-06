Entreguen a Salut 60.000 firmes en defensa de l'atenció primària

La plataforma Marea Blanca, Rebel·lió Atenció Primària i el Fòrum Català d'Atenció Primària van lliurar ahir al departament de Salut les 60.000 firmes que han recollit des del setembre en el marc de la campanya Donem vida a l'atenció primària. Trini Cuesta, portaveu de Marea Blanca, va destacar que l'objectiu de la campa-nya és denunciar «la manca de recursos i pressupost de la primària, la indignitat a què està sotmesa i que, mentre hauria de ser l'eix del sistema sanitari, està en estat pal·liatiu».

Alguns dels impulsors de la campanya se'n van anar molt enfadats amb la consellera de Salut, Alba Vergés, per no haver-los rebut o haver designat un responsable perquè ho fes, i ho van considerar «una manca de respecte a la ciutadania i a les entitats professionals». Fonts de Salut assenyalen que la consellera no els ha pogut rebre perquè estava al ple.

La plataforma d'entitats i col·lectius Marea Blanca, Rebel·lió Atenció Primària, organització de professionals de la sanitat pública, i FoCAP han recollit firmes en els darrers mesos amb parades a les portes dels centres d'atenció primària i dels hospitals de Catalunya per una sanitat «100% pública, universal, primarista i de qualitat».