ERC «no té intenció de bloquejar» la investidura de Sánchez

El portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, va apuntar ahir que la seva formació «no té intenció de bloquejar absolutament res» respecte a la investidura de Pedro Sánchez, però reclama «diàleg» per resoldre políticament el conflicte a Catalunya.

En una roda de premsa al Congrés dels Diputats després de reunir-se durant una hora amb la portaveu dels socialistes espa-nyols, Adriana Lastra, Rufián va advertir que «el no bloqueig no significa donar un xec en blanc a Pedro Sánchez», i va demanar al PSOE que sigui valent per trobar «punts de trobada» amb una mesa de diàleg que aglutini «totes les sensibilitats polítiques que hi ha a Catalunya». «La pregunta no és tant què farà ERC amb el PSOE, sinó què farà el PSOE amb Catalunya», va dir.

Rufián també va llançar crítiques a les peticions de Pablo Iglesias per crear un govern de coalició amb el PSOE. Segons va apuntar, Podemos «no està legitimat» per demanar ministeris a Pedro Sánchez. Els resultats electorals de Podemos, va afirmar, «no donen tant per demanar ministeris com per demanar explicacions internes».

Una abstenció d'ERC obriria la porta a la investidura de Sánchez, però Rufián va evitar aclarir el sentit final del vot dels republicans. Tampoc va voler parlar de condicions concretes per fer aquest pas perquè «les sogues al coll en política són negatives». «No hem de parlar de línies vermelles ni de condicions sine qua non», va dir, i «si trobem un PSOE valent serà més fàcil entendre's».

De moment, Rufián va valorar positivament ahir que les dues formacions «parlin», perquè «la gent espera una etapa de diàleg, negociació, reconeixement mutu i sortir del bucle pervers de repressió i amenaces». El portaveu parlamentari d'ERC va recordar que «hi ha un conflicte polític a Catalunya», i que «entre el 78 i el 84% de Catalunya vol votar», i que, per tant, el PSOE ha d'entendre que «això se soluciona parlant, i no amb policia».

«Qui cregui que amb una sentència de 15 anys a Junqueras i companyia nosaltres desapareixerem s'equivoca», va afirmar Rufián, que també va reivindicar que «les togues i les porres surtin de la política».

Respecte a la posició de JxCAT, que ahir va apuntar que no es donen les condicions per a una abstenció, Rufián creu que «convindria parlar amb JxCAT» per «intentar consensuar un posicionament comú», però també va apuntar que «si no pot ser, no passa absolutament res».



El consistori barceloní

«Cada dia passen coses, per exemple jo crec que el que passarà dissabte és important si Ada Colau finalment accepta els vots d'una persona que va deportar 10.000 persones a França, grinyola una mica», va afirmar Rufián. En aquest sentit, va recordar que ERC va guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona i que Ernest Maragall ha proposat un acord a Colau per crear un govern amb suport de 20 regidors, «i la resposta va ser 'no'». «Vol tant ser alcaldessa que és legítim que arribi a acceptar els vots d'un senyor que va deportar 10.000 persones a França», va afirmar el portaveu parlamentari d'ERC.