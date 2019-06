Forn arriba a Catalunya per prendre possessió de l'acta de regidor

L'exconseller d'Interior i cap de llista de JxCat a Barcelona, Joaquim Forn, va arribar ahir a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), quan passaven pocs minuts de la una del migdia.

La Guàrdia Civil va traslladar-lo des de Soto del Real (Madrid) en un cotxe logotipat escortat per un segon vehicle del mateix cos, i a últim moment s'hi va afegir un cotxe dels Mossos d'Esquadra. Fonts del ministeri de l'Interior van detallar que el trajecte va arrencar a primera hora del matí i va fer-se amb una «conducció especial i directa» fins a Brians 2, centre de trànsit entre els Serveis Penitenciaris catalans i espanyols. Forn farà nit a la presó catalana i demà els mossos el traslladaran a l'ajuntament de Barcelona per fer els tràmits per prendre possessió de l'acta de regidor.

Forn ha estat destinat al mòdul d'ingressos de Brians 2, com tots els interns que arriben al centre en el marc d'un trasllat penitenciari. Segons fonts del departament de Justícia, el regidor electe de JxCat s'estarà en una cel·la individual. Ahir va ser visitat pels serveis mèdics del centre i va poder trucar a la família i rebre visites, segons recull el reglament.

Avui els Mossos el traslladaran a l'ajuntament de Barcelona. Després de presentar els documents per fer la declaració de béns i activitats per recollir la credencial de regidor, Forn haurà de tornar de nou a Brians 2. El Tribunal Suprem només l'ha autoritzat a anar a l'ajuntament per prendre possessió del càrrec i per assistir al ple de constitució de demà.