Londres aprova l'extradició d'Assange als Estats Units

El ministre d'Interior britànic, Sajiv Javid, va anunciar que ha aprovat l'extradició del fundador de Wikileaks, Julian Assange, als Estats Units, si bé hauran de ser els tribunals britànics els qui decideixin el següent pas. Javid va assenyalar que «hi ha una sol·licitud d'extradició dels Estats Units que es tractarà als tribunals divendres, però dimecres vaig signar l'ordre d'extradició i la vaig certificar, i això anirà davant dels tribunals», va explicar.

El Govern nord-americà ha acusat Assange de conspirar amb l'antiga analista d'Intel·ligència militar Chelsea Manning per filtrar material classificat l'any 2010. El fundador de Wikileaks continua reclòs a la presó de Belmarsh, a Londres, després que fos arrestat per la Policia a l'ambaixada de l'Equador el passat 11 d'abril, després d'haver-hi passat set anys refugiat per evitar la seva detenció.

Assange va ser condemnat a 50 setmanes de presó l'1 de maig passat en ser declarat culpable d'infringir les condicions de la seva llibertat sota fiança en relació amb una sol·licitud d'extradició prèvia de Suècia, que el buscava per unes acusacions de violació.