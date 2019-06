Maragall crida les bases dels comuns a votar per un govern amb ERC

L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, va fer ahir una crida a les bases de BComú perquè votin en la consulta plantejada per la formació a favor d'un govern dels comuns amb els republicans, i no per un pacte amb els socialistes. «Apel·lem a les bases que entenguin que s'està traint la seva voluntat profunda i tergiversant el sentit del seu vot i el resultat de les eleccions», va avisar Maragall.

El candidat republicà va dir que «han caigut les caretes», després que l'alcaldable de BComú, Ada Colau, hagi defensat un govern de BComú amb el PSC, i va lamentar que als comuns només els «interessi l'alcaldia». És per aquest motiu que va fer una crida als prop de 10.000 inscrits que poden votar a la consulta oberta per la formació a rebutjar el pacte amb els socialistes per no «entregar la clau» de la ciutat a Manuel Valls.

Maragall va mostrar-se «decebut» amb la direcció dels comuns per com han anat les negociacions, però va assegurar que mantindrà fins demà la «disponibilitat» i la candidatura.

L'alcaldable d'ERC, que va distingir durant la seva intervenció la direcció de les bases i l'electoral dels comuns, va lamentar que durant les negociacions els republicans no hagin rebut cap resposta per part de BComú. «Està lluny de ser un plantejament respectuós», va criticar.

El candidat d'ERC va insistir que els vots de Valls són determinants perquè Colau pugui ser investida com a alcaldessa i que, sense aquest suport, no existiria una alternativa de govern amb BComú i PSC. «L'única qüestió és Valls sí o Valls no», va remarcar Maragall, que va advertir que el suport de Valls no és només un «vot d'un sol dia».

«ERC té massa responsabilitat i és massa forta i central al país per posar la dignitat en venda», va remarcar Maragall, que va lamentar que Barcelona hagi «desaparegut» del debat per a la investidura i que les accions de la resta de partits hagin estat «contra l'independentisme» i «contra ERC com a força més representativa de l'independentisme».



Consulta als comuns

BComú consultarà els inscrits entre un acord amb el PSC amb l'alcaldable dels comuns, Ada Colau, com a alcaldessa o un pacte amb ERC amb el candidat dels republicans, Ernest Maragall, com a alcalde. La consulta als prop de 1.000 inscrits va obrir-se ahir al matí i es tancarà avui a les 5 de la tarda. Els comuns exposen als inscrits les dues opcions que els han proposat tant els socialistes com els republicans en les negociacions, després que la Coordinadora de BComú descartés l'opció del tripartit amb ERC i el PSC.