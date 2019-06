Maragall s'obre a compartir l'alcaldia amb Colau i l'insta a retirar la candidatura

L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, s'ha obert aquest divendres a compartir l'alcaldia amb la candidata de BComú, Ada Colau, a qui ha instat a retirar la seva candidatura a la investidura d'aquest dissabte i a reprendre les negociacions per parlar "seriosament" de la possibilitat que tant ell com Colau siguin alcaldes durant dos anys cadascun.

"M'ho està proposant? És això el que he d'interpretar? D'acord, parlem-ne seriosament", ha dit Maragall, després que la candidata dels comuns hagi dit que defensa un pacte amb el PSC perquè BComú retindria l'alcaldia, cosa que no passaria amb un acord amb els republicans. La proposta de Maragall arriba a tres hores perquè acabi la consulta a les bases de BComú per decidir si aposten per un govern amb el PSC o amb ERC.