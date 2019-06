El Suprem no permet a Junqueras sortir de la presó per recollir l'acta d'eurodiputat

El Tribunal Suprem no excarcerarà Oriol Junqueras perquè vagi al Congrés a acatar la Constitució i recollir l'acta d'eurodiputat, uns tràmits que havia de fer dilluns davant la Junta Electoral Central. Els magistrats argumenten que pot produir-se un "perill irreversible" per al final del procés, quan encara falta la sentència.

Apunten que hauria de sortir de l'Estat per anar a Brussel·les i això implicaria "pèrdua del control jurisdiccional" i de la presó preventiva que afecta l'exvicepresident. També subratllen que la seu del Parlament Europeu és a Brussel·les, on hi viu "el processat en rebel·lia Carles Puigdemont" i on ha establert "la seu de la república catalana a l'exili".

A més, diu que no es tracta pèrdua "irreversible" del seu dret de participació sinó "un aplaçament temporal" i que, més endavant i segons quina sigui la sentència, "poden desaparèixer els obstacles" que li impedeixen tenir la condició d'eurodiputat. El tribunal ha fet cas a la fiscalia i no a l'advocacia de l'Estat, que sí volia que se li donés el permís per acreditar-se com a eurodiputat al Congrés.