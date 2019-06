Torra reclama la unitat dels partits sobiranistes per «mantenir el rumb»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va apel·lar ahir a la «unitat estratègica» de la «majoria sobiranista» del Parlament per «mantenir el rumb» que va marcar el referèndum de l'1 d'octubre, així com per donar una «resposta de país» si hi ha una sentència condemnatòria per als líders del procés.

«Estem a temps de canviar el rumb i que ens impliquem tots els qui creiem en el futur del nostre país en llibertat perquè siguem capaços de trobar aquesta unitat estratègica», va dir en el torn de rèplica a l'oposició, en el marc de la compareixença que va protagonitzar ahir al Parlament per fer balanç del primer any de mandat del Govern.

Torra, que recentment ha obert una ronda de contactes amb entitats i partits per abordar quina ha de ser la resposta del sobiranisme si el Tribunal Suprem condemna els dotze encausats pel procés, va defensar que s'esforçarà «fins a l'últim alè» per buscar la unitat. «Estic obert a totes les propostes», va subratllar.

«Hem de ser al costat d'una ciutadania que sempre és aquí i d'unes entitats que hi són sempre i que ens estan interpel·lant i demanant a crits, 'volen fer el favor d'implicar-se', i ens diuen 'hi som a temps', 'som-hi'», va afegir Torra.

Davant d'aquesta ciutadania demanant «a crits» la unitat, el president va reclamar a la «majoria sobiranista» que estigui «a l'altura del moment», per a la qual cosa va suggerir que «hi ajudaria» que el Govern pogués aprovar els seus pressupostos per al 2019, «que són bons per a tots els catalans».



Mesos complicats

«Tenim al davant unes setmanes i mesos complicats, com els que ja hem passat, però el Govern, el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras tenien també uns moments molt complicats al davant i van mantenir el rumb», va concloure Torra, que va exclamar: «Diputats de la majoria sobiranista, fem el correcte».

En el torn de rèplica, el president de la Generalitat va criticar la «retòrica destructiva» emprada per alguns grups de l'oposició i va agrair diverses vegades el to constructiu del líder del PSC, Miquel Iceta.

Al socialista, no obstant això, li va retreure que hagi fet una lectura «asèptica» del primer any de mandat del seu Govern, que va recordar que va haver de «reactivar» el país després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i de la «repressió» posterior.

En la contrarèplica, la diputada de la CUP Maria Sirvent va assegurar que el seu subgrup parlamentari posarà sobre la taula tota la seva «constància, perseverança i intel·ligència», ja que en la formació anticapitalista són «molt conscients de quins són els reptes» a què s'ha d'enfrontar el sobiranisme.

«Tornem a defensar els drets negats, per dignitat», va reclamar Sirvent, que va recordar com l'encausat Jordi Cuixart en el seu al·legat final al Tribunal Suprem va exalçar la desobediència civil com a eina per avançar cap a un futur millor.