El Butlletí Oficial de l'Estat proclama Puigdemont, Comín i Junqueras com a eurodiputats electes

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar ahir la proclamació dels 54 eurodiputats escollits a l'estat espanyol el 26-M. Entre ells, Carles Puigdemont i Toni Comín, que es van presentar per Lliures per Europa, i Oriol Junqueras, que va encapçalar la candidatura d'ERC a les eleccions europees. Concretament, el BOE recull un acord de la reunió de la Junta Electoral Central (JEC), de dijous, en què se'ls va proclamar «diputats electes». També cita que la JEC ha acordat que els candidats prestin jurament o promesa d'acatament de la Constitució des del Congrés dels Diputats, dilluns. D'aquesta manera, es tanca la porta a la petició de Lliures per Europa de recollir les credencials sense la presència física de Puigdemont i Comín.

D'altra banda, la Sala Contenciosa del Suprem multarà Puigdemont i Comín i Lliures per Europa per considerar que han actuat contràriament a la «bona fe processal» en un cas que afecta la JEC. La defensa de Puigdemont, exercida per Gonzalo Boye, va presentar un escrit on demana a la Sala que la reunió de la JEC on s'havien de proclamar els resultats de les eleccions europees fos pública. L'òrgan electoral s'hi va negar argumentat que es «limitava» a fer el que li marcava la llei electoral. L'alt tribunal creu que «no existeix la més mínima aparença de bon dret» per acceptar la petició perquè «no hi ha cap perjudici» perquè la reunió no fos pública.