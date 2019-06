Colau rep l'aval dels inscrits a BComú per a un pacte amb el PSC amb ella d'alcaldessa

Ada Colau va rebre ahir l'aval dels inscrits a Barcelona en Comú (BComú) per un pacte amb el PSC amb ella d'alcaldessa de la ciutat. Aquesta opció va rebre el suport del 71,43% dels inscrits que van participar en la consulta que s'ha fet entre les persones inscrites al partit.

L'altra opció, la d'un acord amb ERC amb Ernest Maragall com a alcalde, va rebre el suport del 28,57%. En el procés hi va haver una participació del 40,42%, amb 4.042 vots de les gairebé 10.000 persones que formaven el cens. L'opció guanyadora va obtenir 2.887 vots, mentre que la de pactar amb ERC va ser secundada per 1.155 inscrits.

Colau va celebrar «l'aval amplíssim» de les bases a la proposta de la direcció dels comuns, que defensaven un acord amb el PSC. Malgrat remarcar que ha estat una «decisió difícil» en un «context complicat» que no han «volgut amagar» i que no és l'acord que «inicialment voldrien», la candidata de BComú va defensar l'aposta per un govern amb els socialistes, amb Colau com a alcaldessa, com la millor proposta.

Visiblement contenta i acompanyada per una desena de membres de la formació, la candidata dels comuns va defensar la consulta a les bases com un acte de «democràcia» i de «transparència» davant d'aquells que el consideraven una acció «temerària».

És per aquest motiu que va criticar que Maragall hagués volgut «incidir» en la consulta hores abans que finalitzés, quan va plantejar la possibilitat de repartir l'alcaldia entre les dues formacions.

«No m'ha fet arribar cap proposta ni cap trucada», va afirmar Colau, que va considerar l'oferta de l'alcaldable d'ERC com una «declaració genèrica» que en cap cas fa que la possibilitat de compartir l'alcaldia estigui sobre la taula.

Maragall va obrir-se ahir a compartir l'alcaldia amb Colau, a qui va instar a retirar la seva candidatura a la investidura i a reprendre les negociacions per parlar «seriosament» de la possibilitat que tant ell com Colau siguin alcaldes durant dos anys cadascun.

«M'ho està proposant? És això el que he d'interpretar? D'acord, parlem-ne seriosament», va dir Maragall, després que la candidata dels comuns digués que defensa un pacte amb el PSC perquè BComú retindria l'alcaldia, cosa que no passaria amb un acord amb els republicans.



Cap contacte amb Valls

Colau, que necessitarà tres vots de la candidatura de Manuel Valls per ser investida com a alcaldessa, va afirmar que no ha tingut cap contacte amb l'exprimer ministre francès després que aquest li oferís el seu suport per ser alcaldessa.

Malgrat el suport de Valls a la investidura, Colau va insistir que aquest no condicionarà les polítiques de govern i va apuntar que «prioritzarà» acords amb les forces d'esquerres durant el mandat.

A pesar de l'aval de les bases a un acord amb els socialistes, l'alcaldable dels comuns va insistir en la seva aposta per un tripartit amb ERC i PSC, que va afirmar que va intentar «fins a l'últim moment» i que ara no ha estat possible pels «vetos creuats».

En aquest sentit, la candidata de BComú va admetre que el que ha fet els comuns decidir-se per pactar amb el PSC i no amb ERC ha estat el fet de conservar l'alcaldia. «Tenir l'alcaldia és un fet rellevant», va remarcar Colau.

El president del PSC Barcelona, Jaume Collboni, va celebrar ahir la «claredat» i la «determinació» d'Ada Colau, la direcció de BComú i dels inscrits al cens «a favor d'un tàndem de progrés».