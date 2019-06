Comença el judici per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas, amb el PP d'acusat

El judici per la destrucció dels ordinadors de l'extresorer del PP Luis Bárcenas va començar ahir al matí al jutjat penal 31 de Madrid. Entre els acusats hi ha l'extresorera popular Carmen Navarro, l'advocat Alberto Durán, l'informàtic José Manuel Moreno i el PP, acusat penalment com a persona jurídica tot i que la fiscalia demana exculpar-lo.

Se'ls considera autors dels delictes d'encobriment i danys informàtics (el PP, només d'aquest segon delicte) per haver esborrat els discos durs dels ordinadors que l'extresorer va deixar a la seu del partit del carrer Gènova, després que li deneguessin l'accés a l'edifici. El jutge va evitar l'entrada de càmeres durant la sessió i només va permetre unes imatges a l'inici de la vista.

En el judici declararan com a testimonis dijous vinent l'exministra i exsecretària general del partit, María Dolores de Cospedal, i l'extresorer Luis Bárcenas, que sortirà de la presó per anar presencialment al jutjat madrileny.

El judici es desenvoluparà en cinc sessions on els mitjans no podran ni fer imatges ni retransmetre so. A diferència del que ha passat amb el judici del procés, no es podran escoltar els interrogatoris als acusats ni tampoc els testimonis.



L'advocat del PP

L'advocat del PP, Jesús Santos, va qualificar «d'abús de dret» la situació que manté l'esmentada formació política al banc dels acusats en aquest procediment. Santos va lamentar que això passi per la participació d'acusacions populars, en aquest cas la d'IU, «que representen interessos polítics».

Al final de la primera sessió del judici, en el qual van substanciar-se les qüestions prèvies, el lletrat va manifestar també la seva «plena confiança» en la independència judicial i en què es demostrarà la innocència dels seus patrocinats «tant per raons formals com materials», la qual cosa, segons la seva opinió, s'evidenciarà de manera clara i contundent «quan es dicti la sentència».