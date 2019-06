ERC creu que al Suprem li fa «pànic» que Junqueras pugui obtenir immunitat

El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, considera que al Tribunal Suprem li fa «pànic» que el líder republicà Oriol Junqueras obtingui la immunitat, i que «probablement» per aquest motiu ha rebutjat que pugui sortir de presó per acatar la Constitució com a eurodiputat electe.

«Aquesta decisió absolutament inexplicable, en què es gestiona diferent el que va succeir al Congrés respecte al que passa amb l'acta d'eurodiputat, quan les dues són fruit d'unes eleccions, probablement tingui a veure amb el pànic que els genera la immunitat que suposa l'acta d'eurodiputat», va sostenir ahir Sabrià. «Li tenen molta por i això ho sabíem», va subratllar Sabrià, que va titllar la decisió del Suprem d'«un nou atemptat contra la democràcia» perquè «se salten els resultats electorals i juguen amb el vot de molts ciutadans». Sabrià va dir que Junqueras presentarà un suplicatori davant el Suprem i que, si aquest manté la negativa, buscaran les vies per recórrer davant la justícia europea. «Continuarem amb la nostra lluita, ens continuarem presentant a les eleccions, continuarem guanyant eleccions i, per tant, continuarem defensant el nostre projecte i els nostres drets», va dir Sabrià, que va avisar que «trampes» i decisions com aquesta «pesaran sobre l'Estat durant anys i panys».

Per la seva banda, el Govern espanyol en funcions va evitar valorar la decisió del Tribunal Suprem: «No li correspon al Govern defensar en el sentit jurídic els eurodiputats, són presos preventius i totes les anades i vingudes li corresponen al Suprem, el Govern ni hi entra ni hi surt», va dir la portaveu Isabel Celáa.