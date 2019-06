Macron envia un toc d'alerta a Cs per les aliances amb l'extrema dreta

El Govern francès marca distàncies amb Ciutadans pel pacte amb Vox a Andalusia i les possibles aliances postelectorals a l'Estat espanyol.

«L'aliança amb l'extrema dreta en l'àmbit local, com hem vist a Espanya, no és una opció», va assegurar ahir la secretària d'Estat francesa d'Afers Europeus, Amélie de Montchalin, segons publiquen diversos diaris després d'una trobada amb corresponsals espanyols a París organitzada pel Govern francès.

Segons aquestes informacions, l'Elisi no accepta «ambigüitats amb l'extrema dreta». La coalició Renaixement (en la qual s'integra En Marche) i la formació d'Albert Rivera compartiran grup a l'Eurocambra la pròxima legislatura.

De fet, el grup en què s'ha integrat Ciutadans els darrers cinc anys a Brussel·les, l'Aliança dels Liberals i els Demòcrates a Europa (ALDE), s'ha rebatejat recentment amb el nom de Renovar Europa arran de l'entrada dels eurodiputats macronistes.

Conscients de la càrrega que pot suposar per a un partit proeuropeu com La Republique En Marche que el seu aliat a Europa tanqui acords amb Vox, París ha avisat en diverses ocasions la direcció de Cs. Nathalie Loiseau, predecessora de Montchalin en el càrrec i actualment eurodiputada de Renaixement, va afirmar al gener que «no hi pot haver cap compromís amb un partit d'extrema dreta que defensa valors totalment contraris» als seus.

La direcció de Cs es limita a dir que la col·laboració amb En Marche és «estreta», i encara «més» des que comparteixen grup a l'Eurocambra. Fonts de la formació taronja asseguren que han augmentat la seva representació i que Cs tindrà un paper «principal» al nou Parlament.

«Estem convençuts que LREM seguirà sent un suport important per a Ciutadans, ja que Macron coincideix amb el criteri que va aprovar l'executiva per unanimitat», afegeixen les fonts de la direcció de Cs. Segons ells, encaren la pròxima legislatura europea «amb més força que mai per renovar Europa».

El nou grup parlamentari, Renovar Europa, té 106 escons. D'aquests, 21 són de la coalició Renaixement (En Marche) i 7 són de Ciutadans.