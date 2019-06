Pau Ricomà (ERC) és el nou alcalde de Tarragona

El republicà Pau Ricomà ha estat investit alcalde de Tarragona per majoria absoluta amb els catorze vots dels regidors d'ERC, Junts per Tarragona, En Comú Podem i la CUP. Durant el ple de constitució de l'Ajuntament que s'ha fet aquest dissabte al migdia, els republicans han posat a fi a dotze anys d'alcaldia socialista i han enviat Josep Fèlix Ballesteros a l'oposició. En el seu parlament institucional, Ricomà ha estès la mà a la resta de forces per cercar espais de trobada i per impulsar la transformació de la ciutat. A més, el ha tingut un record pels "presos polítics i exiliats", i ha apel·lat a resoldre els conflictes polítics per la via política.