José Luís Martínez Almeida, investit alcalde de Madrid amb els vots de PP, Cs i Vox

El popular José Luís Martínez Almeida és el nou alcalde de Madrid amb els vots del PP, Cs i Vox. Martínez Almeida ha estat investit en el ple d'aquest dissabte a la capital espanyola després d'intenses negociacions entre les tres formacions, i pren així el relleu a Manuela Carmena. Martínez Almeida farà número dos de l'Ajuntament la líder municipal de Cs, Begoña Villacís, com queda establert en el pacte de govern entre les dues formacions. A més, té el suport de la ultradreta de Vox, que ha signat amb ell un "acord de programa" amb mesures com crear un "museu dels herois de la nació" i la retirada de "subvencions a entitats amb fins ideològics o que no hagin acreditat un interès públic i/o social".

El nou alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha agraït el suport de Cs i de Vox a la seva investidura i ha rebutjat les crítiques. "Repto a qualsevol que repassi els acords a què hem arribat i digui què està fora de l'ordenament jurídic", ha avisat.

"Madrid és l'orgullosa capital de la nació espanyola i ha d'estar a l'altura d'aquest enorme privilegi", ha afirmat. "És essencial recuperar la dignitat, credibilitat i prestigi institucional que requereix Madrid com a capital de la nació espanyola", ha dit. "Tenim un programa sensat, de sentit comú", ha defensat, afirmant que podran resoldre "els problemes dels madrilenys".

El portaveu del PSOE, Pepu Hernández, ha felicitat el nou alcalde però ha lamentat l'acord de PP i Cs amb Vox. "He de lamentar que hagin atorgat la capacitat de decidir i condicionar el govern de Madrid a la ultradreta", ha dit. "Fan una cosa que tota Europa rebutja", ha dit, criticant que es decideixi "blanquejar Vox" i "donar-li poder de decisió. "El trio de Colón governarà Madrid", ha assegurat, lamentant que "el nou govern de Madrid vagi enrere de la societat madrilenya". "Aquest és un govern del passat".

El portaveu de Vox, Javier Ortega-Smith, ha assegurat que per a ell és un "honor" intervenir en el ple de Madrid "sota la presència del retrat de sa majestat el rei i l'ensenya nacional". Segons l'ultradretà, el canvi a Madrid és "democràcia i joc lliure i alternança de poder". "Serem els garants del respecte a la legalitat", ha afirmat.

La portaveu de Cs, Begoña Villacís, ha celebrat que "s'obre una nova etapa" a Madrid amb un "govern de coalició amb dues sigles polítiques". Villacís ha criticat el PSOE i els ha demanat "aparcar els prejudicis".

"El més important d'aquest pacte no és que l'haguem firmat el PP i nosaltres, el més important no és qui firma els pactes, sinó quins pactes es firmen. És important llegir els punts", ha demanat. Villacís ha dit que hi haurà un govern "sensat i liberal" a Madrid on els madrilenys "viuran molt millor". "Farem que les famílies tinguin més diners, baixant els impostos", ha promès.

La ja exalcaldessa de Madrid, Manuel Carmena, ha demanat "cuidar la democràcia", que ha recordat que "va costar d'assolir a Espanya". "Va ser tant esforç, vides...no ho podem oblidar. I hem de saber que la democràcia és un valor enorme que hem de cuidar", ha afegit. Carmena ha demanat que governi "per a tots, de veritat", també pels que no l'han votat.