El síndic s'ofereix com a mediador a la Moncloa i al Govern català

El síndic de greuges de Catalu-nya, Rafael Ribó, es va oferir ahir a la Moncloa i al Govern de la Generalitat com a mediador d'un «conflicte eminentment polític» que produeix «greus afectacions a drets fonamentals» després del judici de l'1-O, amb la voluntat de trobar «una solució pactada».

També va anunciar que ha convocat diverses entitats empresarials, sindicals, acadèmiques, educatives i del món veïnal per a una reunió conjunta per fomentar un diàleg «constructiu, imaginatiu i agosarat». Aquest diàleg hauria de ser «com el que hi va haver durant la Transició» i «ha d'incloure una consulta al poble de Catalunya», va afegir. També va apuntar que seria «un element positiu» i una «contribució a la convivència» l'alliberament dels polítics en presó provisional.

Ribó va reivindicar que el dret de participació no es limita amb el dret de sufragi passiu, sinó que «la ciutadania té dret a escollir representants populars que tenen dret a desenvolupar la tasca de representació» en referència amb els polítics que no poden exercir els seus càrrecs polítics.