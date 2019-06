Milers de manifestants tornen a protestar a Hong Kong contra la llei d'extradició

Centenars de milers de persones han tornat a manifestar-se als carrers de Hong Kong per exigir la retirada definitiva de la controvertida llei d'extradició, que aquest mateix dissabte el govern va anunciar que suspenia. Tot i així, els manifestants s'han congregat per demanar-ne la renúncia definitiva, així com la dimissió de la cap de l'executiu, Carrie Lam. Els manifestants s'han vestit de negre per denunciar "la pèrdua de la democràcia" i han protestat pels carrers de la ciutat amb flors blanques a les mans. També han reclamat al govern que condemni l'actuació policial durant la protestes anteriors, quan les forces policials van disparar bales de goma i gasos lacrimògens. Per la seva banda, el govern ha lamentat que "les deficiències en la tasca del govern" hagin causat controvèrsies.

La polèmica llei, suspesa indefinidament el dissabte, hauria permès entregar al sistema judicial xinès fugitius que havien trobat refugi a Hong Kong, i ja havia provocat nombroses crítiques entre els contraris a la norma perquè podria suposar el trasllat de dissidents polítics.