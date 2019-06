La banca rectifica en el 44% dels casos en què el Banc d'Espanya avala el client

Les entitats bancàries espanyoles han rectificat aquest any en el 44,04% de les vegades en què el Banc d'Espanya ha emès un informe favorable que dona la raó al client que va interposar una reclamació davant l'organisme supervisor, segons les dades provisionals del departament de Conducta de Mercat i Reclamacions (DCMR) corresponents als quatre primers mesos del 2019. Les estadístiques indiquen que aquest departament va rebre entre el gener i l'abril un total de 5.245 reclamacions, de les quals s'han resolt 854, 2.696 han estat admeses, 15 vegades hi ha hagut un desistiment de la reclamació i 1.680 encara no han finalitzat.

Quan el DMCR del Banc d'Espanya admet a tràmit un escrit de reclamació, requereix a l'entitat que presenti les al·legacions i la documentació que estima convenient, el que pot concloure amb l'emissió d'un informe motivat del Banc d'Espanya o amb la violació de l'entitat a les pretensions del reclamant.

Dels 854 expedients resolts, el Banc d'Espanya s'ha posicionat a favor del consumidor 683 vegades, el 79,97% del total, una dada superior a la que es desprenen del conjunt de 2018, quan les resolucions favorables al client van suposar el 68, 6% del total.